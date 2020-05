Gastgezin haalt herinneren op aan Evenepoel: "Een zoetekauw" en "Sindsdien niet meer gestopt met winnen"

Dat Remco Evenepoel is opgebracht in een goeie thuis, daar doet hij zeker nog zijn voordeel mee. Al heeft hij ook een tweede thuis gekend. Met zijn gastgezin in Nederland, toen hij nog voetballer was en voor PSV Eindhoven speelde, had hij steeds een goed contact.

Bart en Debby Smetsers waren van 2012 tot en met 2014 de gastouders van een jonge Remco Evenepoel. Van zijn twaalfde tot zijn veertiende logeerde hij bij hen. Doordat moeder Agna destijds kampte met een darmziekte, werd besloten om Remco vaker thuis te houden en zo moest hij telefonisch afscheid nemen van zijn gastgezin.

"Een emotionele telefoon", zegt Bart in GvA. "Je hoorde duidelijk dat hij moeite had om het ons te vertellen. Hij had hier dan ook drie mooie jaren gekend." Het begon allemaal met een kennismakingsgesprek met de familie Evenepoel dat meteen een schot in de roos was. "Met Patrick, Agna en Remco hebben we een hele namiddag zitten kletsen op de bank alsof elkaar al jaren kende", herinnert Debby zich.

Zijn er gewoontes van Remco die zijn bijgebleven? "Hij was dol op gebak", weet Debby nog. "Een zoetekauw. Zeker ook ijs. Daar mocht je hem gerust voor wakker maken. Maar zijn zoete buien waren zeldzaam. Hij was toen al veel bezig met gezonde voeding, vitaminesupplementen en recuperatieshakes. Alleen voetbal telde."

HAMSTRINGBLESSURE

Toch kwam de verwachte doorbraak in het voetbal er niet. "Er was een groot verschil tussen de voetballer Remco voor en na zijn hamstringblessure", zegt Bart. "Hij heeft die blessure opgelopen bij Anderlecht en is er in mijn ogen nooit helemaal van hersteld. Ik weet nog dat hij later met KV Mechelen een wedstrijd in Nederland speelde. Zijn motivatie was helemaal weg."

Misschien maar goed, want daardoor is hij nu wel uitgegroeid tot een topwielrenner. "Toen hij vorig jaar in Sittard-Geleen de Hammer Series reed, gingen we kijken. Onze eerste koers ooit. Hij won meteen. Toen moest de hype rond hem nog beginnen." Debby merkt op: "Sindsdien is hij niet meer gestopt met winnen."