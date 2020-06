Belgisch beloftenkampioen gaat vanaf vandaag aan de slag bij WorldTourploeg: "Wij kijken ernaar uit om jou aan het werk te zien"

Lotto Soudal heeft het nieuws bekendgemaakt via Twitter. "Welkom Florian Vermeersch. Hij maakt vanaf vandaag deel uit van onze ploeg. We kijken ernaar uit om jou aan het werk te zien", klinkt het bij de Belgische formatie.

Vermeersch kent Lotto Soudal, want hij was aan de slag bij de opleidingsploeg van het team. Nu maakt het 21-jarige talent dus de overstap naar de WorldTourploeg. Het is nog niet duidelijk wanneer we hem voor de eerste keer aan het werk zullen zien.

Very welcome, @florian_vermeersch Part of our #LottoSoudal WorldTour Team since... today. Looking forward to seeing you in the races. 📸 Photo News pic.twitter.com/DO5jJCTQRp