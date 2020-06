Dit gebeurde er op 2 juni: Pantani verovert het roze, Canadees ontzegt Meersman leiding in Dauphiné, zege voor Cipo

Marco Pantani, Gianni Meersman, Mario Cipollini: het zijn slechts enkele van de renners die op 2 juni een grote rol speelden op één of andere belangrijke wielerafspraak. In deze periode werd de Giro of de Dauphiné verreden. We belichten drie hoogtepunten uit de wielergeschiedenis op deze zag.

De meest recente van deze hoogtepunten speelt zich af in het jaar 2013. Op 2 juni staat dan de openingsetappe van de Dauphiné op het menu, van en naar Champéry. Op een lastige aankomst toont Gianni Meersman, in dienst van Omega Pharma-Quick.Step, zijn snelle en sterke benen. Hij laat renners als Slagter, Porte en Froome achter zich. Enig probleem: de Canadees David Veilleux is al 1'56" binnen. Een tweede plek dus voor Meersman.

WISSEL VAN DE MACHT IN GIRO '98

Voor onze andere momenten trekken we richting Italië. In de Giro van '98 deelt Alex Zülle lange tijd de lakens uit, maar in de zeventiende rit naar Selvi di Val Gardena laat de leider van zijn pluimen. Zülle verliest liefst vier minuten op het duo Pantani - Guerini. Die laatste zou een sprint met twee in zijn voordeel beslechten, maar Pantani kan er wel mee leven. Pantani is de nieuwe leider en zou later ook de Giro weten te winnen.

In 1991 was de Giro op 2 juni nog maar toen aan zijn zevende etappe en waren de sprinters aan zet. De rit van Rieti naar Citta di Castella, over een afstand van 179 kilometer, draaide zoals verwacht uit op een massaspurt. Liefst zeven Italianen eindigen in de top tien en eentje weet ook te winnen: niemand minder dan Mario Cipollini. Die finisht voor de Oezbeek Abduzhaparov en de Spanjaard Moreda.