Chris Froome heeft lovende woorden voor Belgische renner en enkele andere jonge talenten: "Ze zijn fenomenaal"

Eind augustus is het zo ver. Dan staat de Tour de France opnieuw op het programma. Vooral bij Team INEOS is er nu al heel wat spanning, want met Chris Froome, Egan Bernal en Geraint Thomas zijn er drie mogelijke kopmannen.

Froome is zo goed als terug. Vorig seizoen liep hij een zware blessure op in de Critérium du Dauphiné, waardoor hij niet kon deelnemen aan de Tour de France. Dit seizoen is de gele trui opnieuw het doel, maar de Brit beseft dat er heel wat concurrentie is.

Zo is er zijn ploegmaat Bernal, maar ook andere jonge talenten zoals Pogacar. Zelfs Evenepoel komt even ter sprake. "Er is een nieuwe generatie opgekomen in het peloton. Renners als Bernal, Evenepoel en Pogacar zijn fenomenaal. Het is moeilijk te geloven hoe goed ze al zijn op deze leeftijd", vertelde Froome in een interview bij Raymond Kerckhoffs in de Nederlandse magazine Helden.