Naast Thibaut Pinot hebben nog drie sterkhouders, waaronder topsprinter, hun contract verlengd bij Groupama-FDJ

Eerder hebben we al gemeld dat Thibaut Pinot zijn contract bij Groupama-FDJ heeft verlengd tot 2023, maar ook drie andere renners hebben hun contract bij het team verlengd. Het gaat om Arnaud Démare, Stefan Küng en David Gaudu.

Volgens Sporza hebben Pinot, Démare en Gaudu nooit voor een andere club gereden. Küng reed de voorbije seizoenen dan weer voor BMC en het is zijn eerste jaar voor Groupama-FDJ. Ze hebben allemaal indruk gemaakt op het team, want hun contracten werden verlengd tot en met 2023.

Naast Pinot is Démare misschien wel de meest bekende renner van deze namen. Démare is een ex-Franse kampioen en zit in totaal al aan 61 zeges, waaronder Milaan-Sanremo. Hij won deze wedstrijd in 2016. Ook in de Giro en de Tour heeft hij al overwinningen behaald.