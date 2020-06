Wielerbond hoopt in juli al wedstrijden te kunnen organiseren: voorstel gestuurd naar alle bevoegde ministers en Sport Vlaanderen

Vanaf 1 augustus gaan er opnieuw profwedstrijden plaatsvinden in ons land, maar de wielerbond zou graag in juli opnieuw wielerwedstrijden organiseren. Uiteraard zou het dan binnen de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad gebeuren.

De kans bestaat dat er opnieuw wielerwedstrijden zullen plaatsvinden in juli. Volgens Het Nieuwsblad heeft de Interfederale Wielercel een voorstel gestuurd naar alle bevoegde ministers en Sport Vlaanderen.

De eerste profwedstrijden zouden wel pas in augustus plaatsvinden in ons land, maar de wielerbond zou in de maand juli wedstrijden willen organiseren op regionaal vlak mat maximum 50 deelnemers. Er zouden dan ook maar 200 toeschouwers aanwezig mogen zijn.