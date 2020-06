Lefevere sprak al met Lampaert en wil ook Devenyns, Keisse en Jungels houden aan zelfde voorwaarden

Patrick Lefevere heeft een aantal belangrijke knopen door te hakken met het oog op de toekomst van zijn ploeg en dat terwijl hij zijn renners nog maar weinig aan het werk heeft gezien. Toch wil de CEO van Deceuninck-Quick.Step Lampaert, Devenyns, Keisse en Jungels graag houden.

In zijn column in Het Nieuwsblad ging Lefevere onder meer in op de theorie van sporteconoom Wim Lagae, die voorspelde dat renners die einde contract zijn dertig procent minder gaan verdienen. Daar kan u HIER meer over lezen. Een ander thema dat aan bod kwam waren net die contracten voor volgend seizoen. Het ging dan over de vier genoemde renners.

'OLDSKOOL' ILJO

"Ik zal open kaart spelen: never change a winning team. Dus het liefst wil ik ze alle vier houden", kondigt Lefevere aan. "Ook Keisse en Devenyns zullen voor één jaar aan dezelfde voorwaarden kunnen verlengen." Keisse zou zijn carrière zo kunnen verlengen. "Iljo is nog een oldskool coureur die het zonder makelaar doet. Volgende week op ons trainingskamp in Kaster neem ik hem apart om te praten."

Dan zijn er nog Lampaert en Jungels. Met Lampaert was er al contact, met de financieel manager van Jungels een informeel gesprek. "Ze willen graag blijven, wij willen hen graag houden. Maar het zijn goede coureurs, voor wie een groot bod kan komen van een andere ploeg."