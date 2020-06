Van der Poel in 2021 zeker naar de Tour de France: "Christian Prudhomme heeft het hem beloofd"

Mathieu van der Poel heeft al meermaals laten blijken graag naar de Tour de France te willen. Dit jaar is dat echter niet meer mogelijk: de wildcards waren al verdeeld. Voor volgend jaar mag hij echter op beide oren slapen, zo blijkt.

Als Alpecin-Fenix in 2021 van start mag gaan in de Ronde van Frankrijk, heeft dat natuurlijk enorm veel met Van der Poel te maken. Al benadrukt Philip Roodhooft dat het toch niet zo gemakkelijk is om oploegleider te zijn van Van der Poel. "Natuurlijk is dat een cadeau zoals je er geen tweede krijgt, maar om hem te halen hebben we wel speciaal een jeugdteam opgericht", merkt Roodhooft op in GvA.

ZOALS QUICK STEP

Ook als ploeg is er inmiddels een bepaalde weg afgelegd. "Zo'n renner is een troef, maar je moet je kaarten nog altijd juist spelen. Ik merk dat we de evolutie doormaken die ook Quick Step heeft gehad. Die ploeg was ooit heel erg afhankelijk van Tom Boonen, toch zeker in de perceptie. Nu is dat anders. Alaphilippe zal nooit zo belangrijk zijn voor de ploeg als Boonen ooit is geweest. Bij ons is die evolutie ook aan de gang."

Roodhooft merkt dat ook bij buitenstaanders. "We kunnen deals sluiten omdat mensen geloven in ons parcours. Niet alleen wegens Mathieu." Die is natuurlijk wel nog altijd het grote uithangbord. Dat hij in 2021 naar de Tour mag, ligt eigenlijk nu al vast. "Christian Prudhomme heeft hem beloofd op de begrafenis van zijn grootvader Raymond Poulidor", aldus Christoph Roodhooft. "Jazeker, daar zijn getuigen van", voegt Philip eraan toe.