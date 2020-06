🎥 Pieter Vanspeybrouck combineert wegtraining en mountainbiketraining met het ouderschap in... Duitsland

Vanspeybrouck weet dat allemaal wel te combineren en toont exact hoe. De West-Vlaming nam even het Instagramaccount van zijn ploeg Circus-Wanty Gobert over. Uit de filmpjes die hij deelde, bleek dat hij de balans wel wist te bewaren.

's Ochtends ging hij op pad voor een training op de weg. Voor en na de training ging hij zijn zoontje Lukas afzetten en afhalen op de kleuterschool. Die laatste was blijkbaar behoorlijk vermoeid. In de namiddag nam Pieter Vanspeybrouck dan de mountainbike en maakte hij daar ook nog een ritje mee.

Have you ever wondered how pro cyclists combine their training days with parenthood 👪?



🎥 Watch @VsbPieter 's 🇧🇪 Instagram takeover in 🇩🇪 👇#CWGT #takeover #AnythingCanHappen pic.twitter.com/yOzr4NhHwV