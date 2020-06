Youngster van Jumbo-Visma ontzettend ambitieus: "Tour winnen is het ultieme doel"

Jumbo-Visma heeft nu al een ploeg met verschillende kopmannen voor de Tour en dan houden ze nog wat achter de hand. Met de 23-jarige Tobias Foss heeft het team een ruwe diamant beet. De jonge Noor durft ook te dromen en mikt op het allerhoogste.

Bij Jumbo-Visma wil de Scandinaviër in de eerste plaats leren. "Ik heb veel geluk dat ik met renners in de ploeg zit die de stap naar de top hebben gemaakt en van oorsprong niet echt super klassementsrenners waren", beweert de winnaar van de Ronde van de Toekomst in zijn gesprek met In De Leiderstrui. "Ik probeer als een spons zoveel informatie als mogelijk te absorberen. Tot nu toe gaat dat heel goed."

KOPMANSCHAP

Als hij zich goed verder kan ontwikkelen, hoopt Foss ooit zijn eigen kans te gaan in de Tour. "Als ik naar de Tour de France kan als kopman en optimaal presteer, zou ik erg blij zijn. Het podium zou uiteraard prachtig zijn, al is winnen het ultieme doel."

Foss is dus ontzettend ambitieus, maar tegelijk beseft hij ook dat een eindzege in de Tour niet voor iedereen is weggelegd. "Als ik van het wielrennen kan leven, veel plezier heb en naar een grote ronde ga als kopman, dan is mijn carrière succesvol."

VERMOGEN

Dat hij zichzelf zo'n potentieel in grote ronden toedicht, ligt vooral aan zijn vermogen. "Ik heb veel vertrouwen in mijn vermogen. Als ik ook mijn gewicht kan verbeteren, dan zal ik dicht bij het niveau komen om in de grote rondes te presteren." Hoeveel moet hij dan nog kwijtspelen? "Ongeveer vier kilo. We gaan dat stap voor stap doen." En eerst ervaring opdoen natuurlijk. Wellicht maaakt Foss zijn debuut in een grote ronde in de Vuelta.