Throwback 2019: Belgen maken indruk en Philippe Gilbert haalt het net niet van sterke Noor in Critérium du Dauphiné

Vorig jaar stond op 9 juni de eerste etappe in de Critérium du Dauphiné op het programma. Het was een heuvelachtige rit en de pure sprinters waren er niet meer bij. Een uitgelezen kans dus voor Philippe Gilbert, maar de Belg haalde het niet niet van Edvald Boasson Hagen.

De Belgen maakten indruk in deze heuvelachtige rit, want Oliver Naesen en Julien Vermote gingen mee in de ontsnapping van de dag en Naesen zou het uiteindelijk ook het langste uithouden met de Deen Magnus Cort Nielsen. Wijlen Bjorg Lambrecht sprong nog even uit het peloton naar het duo toe, maar het trio zou het peloton niet kunnen afhouden.

Het uitgedunde peloton keerde terug en ook in de sprint liet Belgen zich zien, want Philippe Gilbert eindigde op de tweede plaats en Wout Van Aert werd derde. De overwinning ging naar de Noor Edvald Boasson Hagen.