Voormalig olympisch kampioen mountainbike gaat op 44ste zowaar opnieuw koersen en nog wel gratis!

Er zijn zo van die kampioenen bij wie de liefde voor hun sport nooit voorbijgaat. Er heeft er weer eentje het voelen kriebelen om terug actief te sporten en niet de minste: Miguel Martinez. De Fransman behaalde olympisch goud in Sidney en is al 44, maar gaat toch opnieuw koersen.

De grootste triomf van Martinez was dus die olympische titel die hij veroverde in het mountainbike op de Spelen van 2000. Martinez koerste op de weg ook voor ploegen als Mapei en Phonak en nam in 2002 nog deel aan de Tour. In 2008 zette hij een punt achter zijn carrière.

Martinez reed toen bij Amore e Vita en het is diezelfde ploeg die hem nu de kans geeft om terug te keren in de wielersport. De continentale formatie heeft met hem een overeenkomst bereikt voor de rest van het seizoen. De ploeg riskeert dan ook weinig, want het moet Martinez niet eens vergoeden.

Passie is belangrijker dan geld

"Het is een contract dat na zes maanden weer kan worden verlengd. Ik word er niet voor betaald, maar dat maakt mij niet uit. Passie is belangrijker dan geld", reageert Martinez in L’Équipe.