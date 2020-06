Italiaans talent Ganna droomt van winst in Parijs-Roubaix

Filippo Ganna staat bekend als een uitstekende hardrijder en tijdrijder. Maar de Italiaan heeft ook in wegwedstrijden nog veel ambitie: hij droomt namelijk van winst in Parijs-Roubaix.

Bij de beloften heeft Ganna Parijs-Roubaix al eens gewonnen en dat huzarentstukje wil hij bij de profs nog eens overdoen. Ganna heeft al 6 gouden medailles op de baan én een bronze medaille op het WK tijdrijden, maar wil zich extra gaan toeleggen op de klassiekers.

Hardrijders zijn natuurlijk in het voordeel in Parijs-Roubaix, dat heeft Fabian Cancellara ook enkele malen laten zien. "Ik hou van de klassiekers en het zal zwaar worden, maar ik wil het proberen. je moet ervaring hebben, goede benen én veel geluk. Want je rijdt zo lek op de kasseien", zegt Ganna bij Cycling Weekly.

Grote rondes bij Ineos?

Maar bij Team Ineos hebben ze zich vooral toegelegd op de grote rondes, iets waarin Ganna zich niet meteen ziet schitteren. "Na een ronde van een week ben ik al moe, het lijkt onmogelijk om dan nog 2 weken door te gaan."