Lotto Soudal doet anders dan andere ploegen: "We hebben ons huiswerk goed gemaakt"

Bij Lotto Soudal hebben ze veel vertrouwen in de eigen manier van werken. Ook al verschilt die dan wel behoorlijk van de meeste andere ploegen in de WorldTour. Die voorzien haast zonder uitzondering een hoogtestage, maar bij Lotto is dat niet het geval.

"Sommige renners zullen zelf wel op hooge trainen, of ze slapen in een hoogtetent. Als ploeg organiseren we dat niet. In de Tour hebben we niemand die voor het klassement rijdt. In het verleden hebben we geen hoogtestage gedaan en dat gaan we nu ook niet doen", kondigt manager John Lelangue aan in HLN.

Sommige teams zouden er puur één doen om de groepssfeer te bevorderen. Bij Lotto denken ze dat die al goed genoeg is en dat er ook sportief geen voordeel meer uit te halen valt. "We hadden in december een stage met de hele ploeg op Mallorca. In januari hebben we nog twee aparte stages gehad. We hebben ons huiswerk goed gemaakt."

GEZONDHEIDSPROTOCOL

De Belgische ploeg blijft wel veel aandacht schenken aan de gezondheid. Het werkt ook de volgende weken met kleine groepjes. "Deze week verwachten we het gezondheidsprotocol van de UCI. Onze ploegarts heeft ook een protocol opgesteld. Dat systeem gaan we toepassen op training. We gaan zeker geen grote groep van 28 renners en het voltallige personeel samenbrengen."