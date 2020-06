Weinigen die einde in schoonheid meer verdienen dan André Greipel

André Greipel blijft nog twee jaar profrenner en dat kunnen we alleen maar toejuichen. Het doet immers de kans stijgen dat Greipel afscheid van het wielrennen zal kunnen nemen zoals hij dat wil. Dat heeft hij na zijn jarenlange dienst in het peloton wel verdiend.

Neen, het slotakkoord van de wielrenner André Greipel had er niet mogen komen door een breuk met Lotto of een wegens verscheidene redenen tegenvallende passage bij Arkéa-Samsic of een door corona gehypthekeerd seizoen. Greipel heeft er recht op zijn carrière op een mooie en volwaardige manier af te sluiten.

Dat hij er nu ineens nog twee jaar mag bij doen, had hij waarschijnijk zelf niet verwacht. Weinig teams die in deze situatie nog een voorstel zouden doen voor meer dan één jaar. Israel Start-Up Nation is dan ook nog volop een team in opbouw, een ambitieuze ploeg ook die nog wil doorgroeien naar een hoger niveau. Dan is de ervaring van een man als Greipel wel ideaal om het zetten van die stappen verder te begeleiden.

Schrik er dus niet van als Der Gorilla na het afronden van zijn actieve wielerloopbaan een functie in de staf van zijn huidige ploeg krijgt aangeboden. Voor wie de stempel van ancien krijgt, is het ook de verwachting om ook mee te helpen bij het opleiden van de jonge talenten. Greipel is dan ook nog eens een persoon die dit zelf met een groot engagement en veel interesse voor zich wil nemen.

Dat het goed zit tussen Greipel en Israel Start-Up Nation is te merken aan verschillende dingen, ook naast het sportieve. Steeds vaker zet hij zich in voor de strijd tegen spierziekte ALS. Zijn ploeg ondersteunt dit volledig en promoot dat ook mee.

Alles is aanwezig om er nog een paar mooie jaren van te maken, het is enkel de vraag wat er sportief nog mogelijk is. Mogelijk heeft Greipel nog wel het vermogen om zich te mengen in massasprints, maar is er een loods die hem in ideale positie kan brengen? In elk geval is het wijs om een kampioen als hem nooit af te schrijven, maar het voornaamste is dat hij zeker nog tot zijn 40ste kan genieten op de fiets.