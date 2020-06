Merckx vertelt straffe verhalen: van overgevende piloot en noodlanding tot herinnering aan ongeluk die plots terugkeert

Dit is de dag van Eddy Merckx en niemand anders. Met zijn 75 levensjaren heeft hij al heel wat gezien en meegemaakt. In de wielerwereld en daarbuiten. Merckx wil gerust enkele van zijn bijzondere anekdotes delen met de wereld.

In een gesprek met Het Laatste Nieuws vertelt Merckx over enkele bijzondere momenten in zijn leven. "We kwamen in 1970 met z'n vijven én de piloot met een vliegtuig van Jean de Gribaldy terug van Quimper naar Brussel. We stegen op om 10 uur en kwamen in onweer terecht. We gingen naar boven, naar beneden."

Heftige toestanden dus en dan moest het ergste nog komen. "Plots begon de piloot over te geven. Ik zei: 'We gaan hier tegen een hoogspanningskabel vliegen. Het is ermee gedaan.'" Gelukkig draaide het anders uit. "We maakten dan die noodlanding in Rennes. Uiteindelijk zijn De Gribaldy en Jean Van Buggenhout (manager van Merckx, red.) niet meer opgestapt, want het vliegtuig was nog te zwaar geladen ook."

GELIJKENISSEN MET VAL VAN KAMERAAD

Ook recent maakte Merckx nog een heftig moment mee toen Jef, één van zijn wielerkameraden, vorige week ten val kwam. "Jef viel op een dertiende, dat is op dezelfde dag als ik." Merckx viel zelf op 13 oktober 2019 van de fiets. "Hij is naar hetzelfde ziekenhuis gevoerd. Hij had daar ook dezelfde dokter als ik. Of de herinneringen van mijn val dan terugkomen? Ja, ja."