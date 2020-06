Het had niet veel gescheeld of Deceuninck-Quick.Step had nooit bestaan: "Er was een akkoord met Israel Cycling Academy"

Twee jaar geleden was Patrick Lefevere volop op zoek naar een co-sponsor naast Quick-Step Floors. Uiteindelijk is die gevonden bij het Belgische Deceuninck, maar blijkbaar was er zelfs een akkoord met de Israel Cycling Academy van Sylvan Adams.

"Er was een akkoord over het bedrag, de fietsconstructeurs, de renners en de ploegleiding", zegt Patrick Lefevere in zijn wekelijkse column van Het Nieuwsblad. "Het was zo goed als rond en ik zou nog drie jaar aan boord kunnen blijven als teammanager."

Deceuninck kwam echter net op het juiste moment om Lefevere te doen twijfelen. "Anders was het project zeker doorgegaan. Een jaar later fuseerden ze met Katusha-Alpecin en traden ze toe tot de WorldTour.

Hoe kwam Sylvan Adams, de geldschieter van het huidige Israel Start-Up Nation over bij Lefevere? "Ik heb hem leren kennen als een heel ambitieuze man. Hij heeft de financiële middelen om zijn plannen waar te maken. Froome? Ik weet niet of het waar is, maar wel dat de zakken diep genoeg zijn om de getallen te doen kloppen", besluit hij.