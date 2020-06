Philippe Gilbert ineens pas derde snelste man op La Redoute

Philippe Gilbert kondigde op Strava niet eens zolang geleden nog trots aan dat hij de snelste tijd had gereden op La Redoute, met 4 minuten en 25 seconden. In Nederland zijn er echter nog gegadigden voor dat record. De nieuwe recordhouder is Mathijs Loman.

Eerder had Gijs Leemreize van Jumbo-Visma al de tijd van Gilbert verbeterd. Heel lang stond die besttijd van Phil dus niet op de tabellen. Leemreize was immers nog twee seconden sneller. Maar goed, een tweede plek op de All-Time ranglijst op La Redoute is natuurlijk ook verre van slecht.

Inmiddels is Gilbert echter al gezakt naar de derde plaats, want er is ook opnieuw een nieuwe recordhouder. De 20-jarige Loman legde de beklimming in de Ardennen af in 4 minuten en 15 seconden en verbeterde zo ruim de tijd van zijn landgenoot.

BLIJFT BESTTIJD NU WEL EEN TIJD STAAN?

Uitkijken of Gilbert zelf binnenkort nog een nieuwe poging waagt of Loman er wel in slaagt het record een tijdje in zijn bezit te houden.