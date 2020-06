Amerikaans talent hoopt uit te kunnen groeien tot een klassementsrenner: "Ik denk dat het bij deze ploeg mogelijk is"

Sepp Kuss, één van de revelaties in het peloton vorig seizoen, hoopt in de toekomst uit te kunnen groeien tot een klassementsrenner. Volgens de Amerikaan is het mogelijk bij zijn huidige ploeg, Jumbo-Visma.

Sepp Kuss reed vorig wielerjaar een sterk seizoen bij Jumbo-Visma. Zo stond hij Roglic bij in de Vuelta en won hij ook zelf een rit. De 25-jarige Amerikaan hoopt in de toekomst uit te kunnen groeien tot een klassementsrenner. "Ik denk dat het bij Jumbo-Visma mogelijk is. Het gaat er om dat je de beste bent. Ik heb minder stress als ik met meer kopmannen moet rijden, dan dat zeven renners voor mij zouden rijden", aldus Kuss bij Ciclismo Internacional. Tijdrijden Kuss legt ook uit dat er nog werk is aan het tijdrijden. "Als ik nu een tijdrit rij, ga ik ook niet voluit, zodat ik mij kan sparen. In de toekomst zou het moeten veranderen en wil ik mij verder ontwikkelen."