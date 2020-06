Onzekerheid rond aanleiding hersenvliesontsteking Cunego blijft: "Er is mij verzekerd dat ik de oude kan worden"

Eerder deze maand geraakte al bekend dat ex-wielrenner Damiano Cunego getroffen is door een hersenvliesontsteking. De Italiaan ligt overigens nog altijd in het ziekenhuis. Hij zal volledig kunnen herstellen, maar toch is niet alle nieuws geruststellend.

HIER kan u nog eens het eerste bericht lezen over de hersenvliesontsteking van Cunego. In La Gazzetto dello Sport heeft de ex-winnaar van de Giro het nu over zijn vooruitzichten. "Op 3 juli moet ik een MRI-scan laten doen om de balans op te maken." Hij moet dus zeker nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven. "Er is geen haast bij, want er is mij verzekerd dat ik weer helemaal de oude zal worden."

Het is te hopen dat hem dit nooit meer moet overkomen. In die optiek is het niet meteen geruststellend dat niet geweten is waar het juist heeft aan gelegen. "De dokters hebben wel ideeën over hoe de ontsteking kan ontstaan zijn, maar zijn nog niet helemaal zeker."