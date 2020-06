Boeckmans moest het prille vaderschap soms voorrang geven op de koers: "Bij mijn team waren ze niet echt blij"

Voor Kris Boeckmans is de lockdown wel een hele bijzondere tijd geweest. Hij heeft een zoontje, Alec, van zeventien maanden. Marie-Claude, de vriendin van Kris, werkte een tijd lang één week thuis en één week op kantoor. Zo moest Kris geregeld hele dagen voor hun zoontje zorgen.

Terwijl er ook nog getraind moest worden... "Gelukkig had ik vrij snel met mijn trainer Erwin Borginjon afgesproken om het de eerste maand rustig aan te doen", zegt Boeckmans in Gazet van Antwerpen. "Wel elke dag bezig zijn, maar niet meer dan twaalf tot vijftien uur per week."

Het was de jongste in huis die het tijdsschema ongewild bepaalde. "Aangezien Alec toen nog tot twee keer per dag zijn dutje deed, zat ik te wachten tot hij in slaap viel om dan meteen de rollen op te springen. Was hij wakker, dan zette ik hem in zijn kinderstoel, nam ik een douche en begon ik aan mijn volgende taak: hem eten geven én entertainen. Van zodra het tijd was voor zijn tweede dutje, kon ik aan mijn tweede sessie op rollen beginnen."

LANGE DAGEN

Hoe reageerden ze op dit alles bij B&B Hotels - Vital Concept? "Bij mijn team waren ze niet echt blij: ik trainde minder dan mijn Franse ploegmaats die niet buiten mochten komen. Ik verzekerde hen dat ik klaar zou zijn voor de rest van het seizoen. Van rusten is eigenlijk weinig in huis gekomen. Lange dagen? Dat wel! Van half zes ’s ochtends tot acht uur ’s avonds was ik ofwel aan het trainen, ofwel voor Alec aan het zorgen."

BEWUSTWORDING

Deze hele periode heeft ook wel een zekere bewustwording teweeg gebracht bij Boeckmans. "Corona heeft me ook doen beseffen wat voor een mooi leven ik de voorbije jaren heb geleid. Bijna alles wordt voor je gedaan."