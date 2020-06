Deceuninck-Quick.Step rouwt mee: vader van Julian Alaphilippe is overleden

"We zijn erg triest om het overlijden van Jo Alaphilippe, vader van Julian en oom van wielercoach Franck, te vernemen. De gedachten van de Deceuninck-Quick.Step-familie zijn met hen", klinkt het in een bericht van de ploeg.

Het is logisch dat de familie Alaphilippe nu een moment voor zichzelf wilt om met deze zware klap om te gaan. "We willen jullie bedanken voor jullie steun, we willen dat iedereen hun wens voor privacy respecteert in deze moeilijke tijden."

We are very sad to hear of the passing of Jo Alaphilippe, father to Julian and uncle to Franck. The thoughts of the Deceuninck - Quick-Step family are with them. ⁰⁰While thanking you for your support, we would like all to respect their wish for privacy at this difficult time. pic.twitter.com/yUATafZW4C