Vansevenant wilde eerst studies afwerken en kan nu zijn droom in vervulling zien gaan: "Goede vibe bij de Wolfpack"

Deceuninck-Quick.Step puilt al uit van het talent en daar komt een extra dosis bij in de persoon van Mauri Vansevenant. Vanaf 15 juli is de youngster officieel prof. Credit foto: © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / ©Getty Images.

De stap naar het profwielrennen loert om de hoek. De 21-jarige Vansevenant wilde er zeker niet vroeger aan beginnen, want hij was nog bezig aan zijn Bachelor Electromechanica. "Ik wilde eerst mijn school afmaken. Dat gaat niet samen met een profwielrenner te zijn. Ik ben heel blij dat ik mijn diploma heb. Dat was voor mij een noodzaak. Het geeft me zekerheid voor de toekomst. Vroeg of laat zal ik het nodig hebben."

Ik ga veel kijken, luisteren en leren

Nu kan de inwoner van Torhout zich dus wel volledig op de koers richten. "Ik ga veel kijken, luisteren en leren de komende weken. Ik moet mij aanpassen aan het niveau en de manier van koersen bij de profs. Ik ben zeker dat mijn ploegmaats mij zullen helpen. Ik voel me goed in hun gezelschap, er is een goede vibe bij de Wolfpack."

De ploeg is in zeker opzicht dus al een nieuwe thuis voor Vansevenant. "Er zijn veel Belgische renners, wat het makkelijker maakt voor mij om me te integreren. Ze betrekken me bij de groep." Het moet als jonge gast geweldig zijn om op het punt te staan te beginnen koersen voor Deceuninck-Quick.Step. "Het is een droom die uitkomt."