Jong Frans talent zal voor het eerst deelnemen aan de Tour de France: "Het is speciaal dat je mag deelnemen aan de mooiste wedstrijd van de wereld"

Voor de jonge Valentin Madouas gaat een droom in vervulling. De 23-jarige Fransman zal dit seizoen namelijk een kans krijgen in de Tour de France. Daar zal hij Thibaut Pinot moeten bijstaan voor het algemeen klassement.

Valentin Madouas is een jonge Fransman met heel wat talent. Zo eindigde hij vorig jaar in zijn eerste grote ronde, de Giro, meteen op de 13de plaats. Dit seizoen krijgt hij van zijn ploeg, Groupama-FDJ, een kans om zich te bewijzen in de Tour de France.

Voor Madouas gaat zo een droom in vervulling. "Het is speciaal dat je mag deelnemen aan de mooiste wedstrijd van de wereld. Ik wilde het niet geloven tot het officieel was, omdat ik daarna niet teleurgesteld wilde zijn", vertelde hij in een interview op de website van zijn ploeg.

Thibaut Pinot

Bij Groupama-FDJ is Thibaut Pinot dit seizoen de grote kopman in de Tour de France. "Met Thibaut hebben we een groot doel. We zullen er alles aan doen om hem te helpen zijn droom te realiseren."