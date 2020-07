🎥 Sagan modeontwerper in nieuw promofilmpje voor Giro: "In wielrennen en in mode herken je de sterren van ver"

Peter Sagan laat zijn eerste deelname aan de Giro niet onopgemerkt voorbijgaan. In een reeks filmpjes probeert hij iedereen warm te maken voor de Giro en het land Italië. Deze keer probeert hij dat te doen als modeontwerper.

"Passie, inzet, genie. In wielrennen en in mode herken je de sterren van ver." Met dit statement op zijn Twitteraccount tracht Sagan het enthousiasme op te wekken voor de Giro die van 3 tot 25 oktober duurt. En om zijn debuut in deze grote ronde op de voet te volgen.

Daar hoort natuurlijk ook een filmpje bij, Waarin Peter Sagan zich helemaal laat gaan als modeontwerper. Het concept van een teaser is hem ook niet vreemd. Op het einde van het filmpje vraagt iemand hem: "En? De Giro?" Om te zien tot wat Sagan daarin in staat is, moeten we iets minder dan drie maanden geduld tonen.