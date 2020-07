Campenaerts bereid klein risico te nemen en is believer in mondmaskers: "Op een dag moet je de knoop doorhakken"

Gezien de manier waarop Victor Campenaerts tekeer ging in de GP Vermarc, had hij er duidelijk lang naar uitgekeken om nog eens te koersen. Afstand nemen is dan niet altijd mogelijk, dat risico wil hij wel nemen. Campenaerts is wel voorstander van veelvuldig gebruik van mondmaskers.

De garantie om niet besmet te geraken met het coronavirus bestaat niet. Dat beseft Campenaerts wel en dus wil hij zich gerust weer in het peloton begeven. "Op een dag moet je de knoop doorhakken om toch een beetje risico te nemen. Ofwel koers je nog ofwel koers je niet meer." Ik wil nog wel iets van dit jaar maken Er zijn natuurlijk ook teambelangen die spelen. "Als ik zeg dat ik niet meer koers, denk ik niet dat mijn ploeg daar heel blij mee gaat zijn. En ook: ik wil nog wel iets van dit jaar maken." Dat Campenaerts gelooft in mondmaskers, werd duidelijk toen hij er ging uitdelen voor aanvang van de GP Vermarc. "Je hebt natuurlijk mondmaskers van verschillende karakters. Deze waren wel kwaliteitsvol." Zijn overtuiging komt ook voort uit wat hij ziet in zijn eigen omgeving. "Een vriend van mij heeft een fietswinkel en die heeft daar een scherm geplaatst. Als je dan gaat kijken hoeveel speeksel er tegen dat scherm hangt... En het is niet dat de mensen altijd tegen dat scherm plakken. Als je ziet hoeveel speeksel er vrijkomt, is het toch goed om mondmaskers te dragen."