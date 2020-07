Chinese overheid gaat snoeien: Enric Mas kan titel waarschijnlijk niet verdedigen

Enric Mas eindigde zijn jaren bij Deceuninck-Quick.Step op een hoogtepunt door de Tour of Guangxi te winnen. Inmiddels komt de Spanjaard uit voor Movistar. Het verdedigen van zijn titel in de rittenkoers zal er wellicht niet in zitten.

De Chinese overheid heeft immers aangekondigd dat het fors gaat snoeien in het aantal sportevenementen dat dit jaar in het Aziatische land nog zullen doorgaan. Naast testwedstrijden voor de Olympische Winterspelen van 2022 zal er slechts plaats zijn voor enkele belangrijke wedstrijden.

SCHRAPPING DREIGT VOOR HANDVOL RITTENKOERSEN

Meer dan waarschijnlijk sneuvelt dus de WorldTour-koers Tour of Guangxi. Ook de Tour of Xingtai, de Ronde van China en de Tour of Quangzhou Bay - voorlopig nog op het programma - zullen dan dus niet plaatsvinden. Bij de vrouwen zou de Ronde van Chongmin niet kunnen doorgaan.

Het is nu dus afwachten welke evenementen er effectief op die lijst met afgelastingen zullen staan. Ook grote evenementen in andere sporten dreigen in het gedrang te komen, zoals de WTA Finals in het tennis in Shenzhen en de GP('s) van China in de Formule 1.