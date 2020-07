Circus-Wanty Gobert heeft nieuwe technische partner

Circus-Wanty Gobert kondigt de samenwerking met een nieuwe partner aan, die kadert in het verzamelen van zoveel mogelijk gegevens. Eigenlijk werkt het sinds begin dit seizoen al samen met Bryton en dat partnership wil het nu publiekelijk bevestigen.

Bryton rust de renners van Circus-Wanty Gobert uit met zijn Rider 860 fietscomputers-GPS. Bryton Frankrijk is reeds acht jaar aanwezig in de markt van de GPS fietscomputers. Na een reeks instapmodellen aan democratische prijzen, schakelt Bryton een versnelling hoger met de Rider 860 met een groot touch screen van 2,8 inch in kleur, inclusief cartografie.

Zo kan de ploegleiding tot in de details op de hoogte gehouden worden van de cijfers die de renners op verschillende gebieden kunnen voorleggen. Frederik Veuchelen, trainer bij Circus-Wanty Gobert, ziet dan ook veel potentieel in de samenwerking met Bryton.

EFFICIËNT WERKEN

"In het moderne wielrennen is het verwerven van trainingsgegevens essentieel", weet Veuchelen. "Met de Bryton Rider 860 zijn onze renners uitstekend uitgerust. Sinds het begin van het seizoen hebben we op stage, tijdens de wedstrijden en op training op basis van vermogens- en hartslaggegevens efficiënt kunnen werken."