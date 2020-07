Geweldig nieuws uit de wielerwereld: jonge Italiaanse renner zal intensive care mogen verlaten

De jonge Italiaan Nicolas Chiola werd vorige week in zijn thuisland aangereden op training. Hij had een hoofdletsel opgelopen en hij lag op de intensive care. Het gaat sinds deze week echter beter met hem en hij mag binnenkort het ziekenhuis verlaten.

Volgens Wielerflits mag Nicolas Chiola binnenkort het ziekenhuis verlaten. Er moet enkel nog een sleutelbeenoperatie bij hem uitgevoerd worden. Zijn ploeg heeft het nieuws laten weten op sociale media. Het is geweldig nieuws, want vorige week zag het er niet goed uit voor Chiola.

De jonge Italiaan werd vorige week in het ziekenhuis opgenomen nadat hij in zijn thuisland werd aangereden op training. Hij had een hoofdletsel opgelopen en hij lag in kritieke toestand op de intensive care.