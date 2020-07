Negenvoudig ritwinnaar in Vuelta ten val gekomen én al onder het mes gegaan

Helaas houden trainingen op de weg ook altijd een zeker gevaar in. Het leek even slecht af te lopen voor voormalig wegwielrenner Joaquim Rodriguez. Die kwam aan een hoge snelheid ten val. Het verdict viel nadien enigszins mee, maar de Spanjaard moest wel onder het mes.

Aan wegwielrennen doet Rodriguez niet meer, maar hij traint wel nog altijd veel op de mountainbike. Tijdens één van zijn trainingstochten is hij dus ten val gekomen. Er werden enkele breukjes in zijn beide handen vastgesteld. Verder was er geen schade, maar Rodriguez moest wel geopereerd worden.

Die operatie is inmiddels ook al uitgevoerd in Barcelona. Na verloop van tijd moet het dus wel weer goed komen met hem. Uit een beeld van Pais do Ciclismo blijkt hoe hij erbij ligt in zijn kamer in het ziekenhuis, mét mondmasker aan.

.@PuritoRodriguez sofreu uma queda enquanto andava de MTB ontem. Boa recuperação! pic.twitter.com/FylfTfboPA — País do Ciclismo (@DoCiclismo) July 9, 2020

Rodriguez won in 2012 de Waalse Pijl en had er voorts een patent op om ritten en nevenklassementen te winnen in grote ronde. In de Tour won drie etappes, in de Vuelta liefst negen stuks.