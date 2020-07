OFFICIEEL: Froome verlaat Team Ineos: "Mijn doel blijft vijfde keer de Tour winnen"

Chris Froome verlaat Team Ineos. Dat maakte de ploeg zelf bekend in een perscommuniqué. Het contract van de viervoudige Tourwinnaar loopt af in december en wordt niet verlengd.

"We maken dit vroeger dan voorzien bekend, omdat we een einde wilden maken aan de geruchtenmolen. Zo kan het team zich beter focussen op het huidige seizoen", zegt Dave Brailsford, manager bij Team Ineos.

"Het contract van Froome loopt eind december af en we hebben besloten het niet te verlengen. Gezien zijn carrière, wil Froome de enige kopman zijn binnen een ploeg. Dat is begrijpelijk, maar kunnen wij hem binnen Team Ineos niet geven. Een andere ploeg wel en zo kunnen wij andere renners ook kansen geven."

Bij welke ploeg Froome aan de slag gaat, is nog niet geweten. Hij reageerde zelf ook al: "Het is een geweldig decennium geweest bij deze ploeg", klinkt het bij Froome. "We hebben samen heel veel bereikt en ik zal die herinneringen altijd blijven koesteren."

"Ik kijk uit naar de nieuwe spannende uitdagingen die ik voor de wielen geschoven zal krijgen in deze fase van mijn carrière. Tegelijkertijd blijft het mijn doel om met Ineos voor de 5e keer de Tour te winnen."