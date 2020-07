Patrick Lefevere houdt de druk weg bij jonge Belgische klimmer: "Op korte termijn verwachten we niets van hem

Met Mauri Vansevenant heeft Deceuninck-Quick Step opnieuw een jong Belgisch klimtalent in haar rangen. Hij is mee op stagen in Italië en volgens Patrick Lefevere is het vooral de bedoeling dat hij daar leert van de ervaren renners.

Mauri Vansevenant wordt gezien als een enorm talent. Bij Deceuninck-Quick Step beseffen ze dat ze hem tijd moeten geven om te groeien. In een interview bij Sporza vertelde Patrick Lefevere, de manager van de Belgische ploeg, dat ze op korte termijn niets van Vansevenant verwachten. "Hij krijgt tijd om te groeien als prof. Nu moet hij vooral leren van de ervaren renners en zijn ogen de kost geven. Als we hem een kans kunnen geven om zijn talent te tonen in de bergen, zullen we hem zeker niet tegenhouden. Hij kan de ploeg helpen waar nodig", aldus Lefevere.