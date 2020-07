Problemen rond Nederlands kampioenschap wielrennen: deze bekende ploegen eisen een coronatest, want anders zullen ze niet ze niet starten

Op 23 augustus staat het Nederlands kampioenschap wielrennen op het programma, maar de kans bestaat dat het zonder Team Sunweb en Jumbo-Visma zal zijn. Deze ploegen willen namelijk dat iedereen voor de wedstrijd een coronatest zal afleggen.

Wat met het Nederlands kampioenschap wielrennen? Team Sunweb en Jumbo-Visma willen een coronatest bij elke renner die start aan het kampioenschap. Als niet iedereen de coronatest zou doen, zouden deze ploegen overwegen om hun renners niet te laten starten.

Volgens Het Nieuwsblad raadt de UCI een coronatest aan, maar is het niet verplicht. De Nederlandse wielerbond heeft ook laten weten dat de ploegen zelf verantwoordelijk zijn voor de renners. Het probleem is dat er ook kleinere ploegen deelnemen aan het kampioenschap en die testen hun renners minder dan de grote ploegen of zelfs niet. Het laatste woord is hier duidelijk nog niet gezegd.