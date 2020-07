Quinten Hermans heeft twijfels bij definitieve afschaffing van de startgelden: "Wij hebben die startgelden net nodig"

Het nieuws van de afschaffing van de startgelden gaat ondertussen de ronde bij de veldrijders. Eerder hadden Tom Aerts en Eli Iserbyt er al iets over te zeggen en nu ook Quinten Hermans een reactie klaar.

Hermans gaf meer uitleg in een interview bij Het Nieuwsblad. "Ik begrijp dat wij net als iedereen moeten inleveren, maar een definitieve afschaffing van de startgelden is een kwalijke evolutie. Wij hebben die startgelden net nodig om de onkosten te dekken", klinkt het bij Hermans.

Het is pech voor Quinten Hermans, want de renner besloot zijn entourage uit te breiden. "De sport wordt professioneler en het niveau ligt zeer hoog. Hoe gaat de curve zich ontwikkelen als we minder onkosten mogen maken?"

Het prijzengeld van een wedstrijd of een klassement zou eventueel kunnen stijgen. "Het is nodig om het verschil te compenseren, maar wat met losse wedstrijden? Ik begrijp de redenen, maar ik zit nog met heel wat vragen", aldus Hermans.