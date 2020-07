Throwback: Vierde rit in Tour de France 2019 draait uit op massasprint en wordt gewonnen door aalvlugge Italiaan

Vorig jaar stond op deze dag de vierde rit in de Tour de France op het programma. Het ging om een vlakke etappe van bijna 214 kilometer naar Nancy. De rit draaide uit op een massasprint en werd gewonnen door de Italiaan Elia Viviani.

Met Frederick Backaert was er een Belg mee in de ontsnapping van de dag, maar het werd al snel duidelijk dat de rit zou eindigen in een massasprint. Alle grote kanonnen zaten nog in het peloton en dus kregen we een mooi gevecht voor de ritzege.

De etappe zou uiteindelijk gewonnen worden door de Italiaan Elia Viviani. Hij eindigde voor de Noor Alexander Kristoff en de Australiër Caleb Ewan. Jasper Stuyven was de eerste Belg op de achtste plaats.