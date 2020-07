Van Den Bosch heeft specifiek advies voor ministers: "Er moet veel meer gebeuren, goede voorbeeld door Sven Nys"

Paul Van Den Bosch waakt over de fitheid van menig atleet, maar de gezondheid van mensen in het algemeen is een kwestie die hem bezighoudt. Volgens hem moeten mensen meer aangezet worden om meer te bewegen en zijn de initiatieven die hieromtrent bestaan onvoldoende.

Van Den Bosch reageert op Twitter op een bericht van federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Die kondigt aan dat kinderen met overgewicht hun bezoek aan de diëtist krijgen terugbetaald. "Een goed gezondheidsbeleid begint met een doorgedreven preventiebeleid, al vanaf een heel jonge leeftijd", is de visie van Van Den Bosch hierop. Een goed gezondheidsbeleid begint met een doorgedreven preventiebeleid, al vanaf een heel jonge leeftijd. Verkeerde voeding en bewegingsarmoede zijn catastrofaal. Preventie neemt maar 3% in van tot. gezondheidsbudget. Totaal fout @Maggie_DeBlock @rafliekens https://t.co/RcNrm210p7 — Paul Van Den Bosch (@coachvdb) July 9, 2020 "Verkeerde voeding en bewegingsarmoede zijn catastrofaal. Preventie neemt maar 3% in van het totaal gezondheisbudget. Totaal fout", heeft de wielercoach een kritische noot in huis voor de minister. "Het is mooi dat kinderen met overgewicht hun bezoek aan diëtest terugbetaald krijgen. Maar er moet veel meer gebeuren." Mooi dat kinderen met overgewicht bezoek aan diëtist terugbetaald krijgen @Maggie_DeBlock. Maar er moet veel meer gebeuren. Kinderen moeten veel meer bewegen, ook op school @BenWeyts. Goede voorbeeld door @sven_nys #svennysaccademy https://t.co/Ne60wQcTvA — Paul Van Den Bosch (@coachvdb) July 9, 2020 Vervolgens richt Van Den Bosch zich ook tot Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. "Kinderen moeten veel meer bewegen, ook op school." Volgens Van Den Bosch zijn er in de sportwereld wel mensen die een voortrekkersrol op zich nemen. "Het goede voorbeeld door Sven Nys", verwijst hij naar het werk van de Sven Nys Cycling Academy.