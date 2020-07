Jasper Philipsen laat zich uit over outsider voor Tour de France: "Hij zal niet zomaar meerijden in de Ronde van Vlaanderen"

Volgens Jasper Philipsen zal Tadej Pogacar niet zomaar deelnemen aan de Ronde van Vlaanderen. De outsider voor de eindzege in de Tour de France zou volgens Philipsen willen meerijden in de finale van de klassieker.

Tadej Pogacar is op korte termijn enorm populair geworden in de wielersport. Het jonge talent van UAE Team Emirates werd vorig jaar derde in de Vuelta en dit seizoen gaat hij zijn kans wagen in de Tour de France. Hij wordt gezien als één van de outsiders.

Opvallender is dat Pogacar ook zal deelnemen aan de Ronde van Vlaanderen. Volgens ploegmaat Jasper Philipsen is hij er niet bij in de klassieker om gewoon mee te rijden. "Hij zal niet zomaar meerijden. Hij heeft het in zich om mee te strijden in de finale", aldus de Belg over zijn ploegmaat bij Sporza.