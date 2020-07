Knaven ziet vertrek Chris Froome geen problemen veroorzaken: "Als hij de beste is, dan wint hij gewoon de Tour"

Het vertrek van Chris Froome bij Team Ineos zal bij elke wielerliefhebber ongetwijfeld al veel over de tongen zijn gegaan. Bij Team Ineos zijn ze er echter van overtuigd dat het geen invloed zal hebben op de Tour van dit jaar.

"Voor ons verandert er niks. Wij willen de Tour winnen en als Chris de beste is, dan wint hij gewoon de Tour", geeft Servais Knaven aan. De Nederlandse ploegleider weet dat er wel veel gepraat zal worden over Froome tijdens de Tour. Zijn prestaties zullen onder een vergrootglas liggen.

"Zijn status zal niet beïnvloed worden tijdens de Tour. Met zijn vertrek is er nu wel duidelijkheid omtrent zijn toekomst en wij zullen niet meer afgeleid worden. Zijn vertrek zal geen invloed meer hebben op ons."

Geruchten staken de kop op dat Froome zelfs eerder wou vertrekken, omdat zijn rol binnen Team Ineos kleiner en kleiner werd. "Wij hebben die verhalen ook gehoord en er samen eens om gelachen. Dat is intern nooit ter sprake gekomen. Wij hebben al veel meegemaakt in die 10 jaar, veel mooie momenten."

Maar aan de samenwerking komt dus wel een einde. "We zijn blij dat we met hem hebben mogen samenwerken en dat ook nog even mogen doen. Het was fantastisch om te zien hoe hij uitgroeide tot Tour-winnaar."