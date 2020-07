Rol van Froome bij Ineos lijkt na vertrek helemaal uitgespeeld: "Een vijfde zege in de Tour voor Ineos? Kans van 2 op 10"

Vrijdagmiddag werd de deal officieel beklonken: Chris Froome begint aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière en trekt in 2021 naar Israel Start-Up Nation. Maar wat is Ineos nog van plan met de Brit dit seizoen?

Volgens Michel Wuyts is een prominente rol, laat staan de eindoverwinning, van Froome bij Ineos in de Tour de France nu nagenoeg uitgesloten. "Bij Ineos geef ik hem dit jaar misschien een kans van 2 op 10 in de Tour", zegt de commentator bij Sporza. "Ik kan me niet voorstellen dat die ploeg zal toelaten dat Froome zal opspelen tegen de andere kopmannen Egan Bernal en Geraint Thomas, zoals hij 2 jaar geleden met Thomas wel deed." Derde viool "Als iedereen op een normale manier kan starten in de Tour, dan wordt Bernal kopman en wordt Thomas - naar mijn gevoel - de tweede man in de lijn. Dan moet Froome lonken naar een schamel kansje, want je weet maar nooit. "