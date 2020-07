Verdeling kopmanschap bij Jumbo-Visma en Ineos doet de wenkbrauwen fronsen bij Hincapie: "Dat lijkt me toch niet te managen"

De Tour de France staat weer voor de deur en enkele teams zijn erg goed vertegenwoordigd waardoor het een leuke strijd voor de gele trui lijkt te gaan worden dit jaar.

George Hincapie merkt op dat er zowel bij Jumbo-Visma als Team Ineos wordt gekozen voor het uitspelen van drie kopmannen. Een gewaagde keuze, volgens de 47-jarige Amerikaan.

"Dat lijkt me toch niet te managen", zegt de voormalige spurtbom bij NBC Sports. "Ik zie het nu nog niet voor me, maar ze hebben het eerder gedaan bij Team Ineos. Het lijkt me alleen wel heel erg lastig.”

“In de eerste week is het toch zaak om je te focussen op één renner. Je moet een kopman uit de problemen houden. Het is lastig als je dat allemaal zelf moet doen als tweede of derde kopman. De ploegen moeten nu op drie renners letten.”