Ploeg zoekt klimmers: deze renners kan Israel Start-Up Nation aantrekken om Froome bij te staan

De transfer van Froome naar Israel Start-Up Nation zat al even in de pijplijn. Maar de klimmers bij de Israëlische ploeg zijn dun gezaaid. Welke renners die einde contract zijn, kunnen interessante transfertargets zijn voor teammanager Sylvan Adams?

Kwiatkowski is een renner die alles kan. De Poolse ex-wereldkampioen begon voor zichzelf carrière te maken op de heuvel- en kasseiklassiekers maar is al enkele jaren een vaste waarde binnen de Tourploeg van Ineos. Hij sleurt kilometers aan de kop van het peloton voor hij zich aan de kant zet en bijna parkeert. Misschien volgt hij zijn oude kopman wel in de zoektocht naar diens 5e zege in de Tour de France?

Porte en Froome waren het ijzersterke duo van Team Sky in de eerste Tourzeges van Froome. Daarna probeerde Porte het solo te doen bij andere teams maar de Australiër kon geen successen boeken. Terug onder de hoede van Froome dan maar? Porte en Froome zijn even oud (35) en in de wandelgangen werd al gefluisterd dat Froome het wel zou zien zitten om opnieuw met Porte een gooi te doen naar winst in de Tour.

Patrick Lefevere heeft met elke renner van zijn huidige ploeg een overeenkomst voor volgend seizoen, behalve met Bob Jungels. Er zijn gesprekken aan de gang, maar nog altijd geen contract getekend. Bij Israel Start-Up Nation kan Jungels de onbetwiste kopman wordne in het kasseiwerk én in de Tour knechtenwerk verrichten. Als het een kwestie van geld is dat Jugnels doet twijfelen om bij te tekenen, kan de Israëlische ploeg een oplossing bieden voor de Luxemburger.

Gebroeders Izagirre

De gebroeders Izagirre zijn einde contract bij Astana en hebben er geen probleem mee om in dienst te rijden van een kopman. De Spanjaarden komen meestal samen naar een ploeg, dus Froome kan twee vliegen in één klap slaan als er een overeenkomst gevonden wordt met de familie Izagirre. Beide renners zijn uitstekende klimknechten die zeker neit zullen proberen om hun kopman een hak te zetten.

Majka is de tweede Pool in dit rijtje. De bolletjes van 2014 en 2016 is een uitstekende klimmer zonder echte klassementsambities. Daarom kan hij de ultieme knecht zijn voor Chris Froome. Het enige minpunt: Majka is tegenwoordig meer een vrijbuiter die meegaat in ontsnappingen in de hoop om een etappe weg te kapen.