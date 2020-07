Evenepoel gaat al twee Giroritten verkennen: "Ik ga niet liegen, het is een zwaar parcours"

Remco Evenepoel heeft al genoeg laten blijken hoe belangrijk zijn eerste Girodeelname dit jaar gaat worden. Een goede voorbereiding zal dus noodzakelijk zijn. Evenepoel is met Deceuninck-Quick.Step op stage in Italië en ging rit 14 en 15 van de Giro al eens verkennen.

Het gaat dus om de heuvelachtige tijdrit in Valdobbiadene en de rit met aankomst bergop op de Piancavello. "Het was prachtig om mij op de wegen te begeven van twee belangrijke ritten in de koers en al eens te kijken wat er op het menu staat in het derde weekend", beweert Evenepoel.

Nu weet hij dus al waar hij straks voor staat. "Ik ga niet liegen, het is een zwaar parcours, maar nu kennen we het beter en deze info zal nuttig zijn in oktober." De regenval hield hem tijdens zijn verkenning niet tegen. "Zelfs bij slecht weer zijn de wegen in goede staat."