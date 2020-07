Krijgen we een supersnelle Ronde van Frankrijk? "Renners zijn frisser dan ooit"

De uitgestelde Ronde van Frankrijk van 2020 zou weleens een supersnelle editie kunnen worden door de opschorting van de koers vanaf maart.

Dat zegt Matt Winston, sportief directeur van Team Sunweb, bij Cyclingnews.com.

De voorbije jaren werd de Tour de France telkens gedomineerd door een sterk blok van INEOS/Sky dat de tegenstand versmachtte. Dat versmachten kan nu weleens langer duren aangezien de renners frisser aan de Tour zullen beginnen.

Op WorldTour-niveau zijn er maar twee meerdaagse koersen voor de start van de Tour waarbij de renners vermoeidheid kunnen opstapelen..: het Critérium du Dauphiné en de Ronde van Polen

"Renners zullen frisser dan ooit naar de Tour trekken", denkt Winston. "Iedereen heeft in maart op de resetknop moeten duwen dus we kunnen weleens een snelle Tour krijgen aangezien iedereen zo fris is.Toegegeven, de voorbije jaren reden de echte favorieten niet veel voorbereidingskoersen. Maar er zal nu waarschijnlijk nietmand door het ijs zakken in de derde week", dat zal het heel interessant maken om de koers te volgen", besluit hij.