Lefevere weet waar hij staat: "Jungels kan bij twee ploegen meer verdienen dan bij ons"

Als Patrick Lefevere het contract van Bob Jungels kan verlengen, heeft hij dezelfde selectie als vorig jaar. Een vrij uniek feit in de wielerwereld. Maar of dat contract ook verlengd wordt? Dat is nog niet helemaal zeker.

In zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad geeft Patrick Lefevere mee dat hij een persoonlijk gesprek heeft gehad met Jungels. "Hij kan kennelijk bij twee ploegen meer verdienen dan bij ons, maar hij is geduldig. Hij wilt wachten tot na de Tour en zal niet van ploeg veranderen omdat hij elkders 500 euro meer kan verdienen", klinkt het.

Beste renner van het voorjaar in 2019

Jungels geldt als een van de meest veelzijdige renners van het peloton. Hij won in 2018 Luik-Bastenaken-Luik en werd eerder al 6e in de Giro. Een klimmer dus? Niet helemaal, want ook in het Vlaamse voorjaar kan hij koersen winnen. Volgens de teammanager van Deceuninck-Quick.Step was de Luxemburger zelfs de beste renner van het voorjaar in 2019.

Die veelzijdigheid zorgt ervoor dat het voor Jungels moeilijk is om doelen op te geven. "Hij droomt van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar hij wil het rondewerk niet opgeven. Daarvoor moet hij veel met zijn gewicht spelen en dat is vorig jaar fout gelopen. Hij heeft zich toen in de vernieling getraind. Maar als je het vergelijkt... hij weegt 10kg meer dan de gemiddelde Colombiaan. De Tour winnen zal moeilijk zijn.