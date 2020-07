Nieuwe ploegleider denkt niet dat Froome te oud is: "Is later begonnen met carrière dus alles schuift op"

Chris Froome werd onlangs 35 jaar en tekende vorige week een nieuw contract 'tot het einde van zijn carrière' bij Israel Start-Up Nation, een dik contract zelfs. Zijn ze bij de ploeg dan niet bang dat ze hem wat te veel gegeven hebben?

"Hij kwam pas laat in de sport om carrière voor zichzelf te maken", zegt teammanager Sylvan Adams bij Cyclingnews.com. "In wielerjaren is hij dus wat jonger dan zijn eigenlijke leeftijd. We hebben gemerkt dat hij goed hersteld is van zijn zware val in de Dauphiné."

"We hebben hem natuurlijk niet zomaar aangetrokken. Onze performance manager heeft alle data bekeken en daaruit bleek dat de data van Froome nog steeds die van een kampioen zijn", is hij overtuigd.

Eerste ontmoeting

Sylvan Adams en Froome kruisten elkaar voor de eerse keer in 2018 toen de Giro in Jeruzalem startte. "Maar toen hebben we het niet gehad over een contract bij onze ploeg. Ik had de start van de Giro naar Israël gehaald en Froome had besloten om die Ronde van Italië te rijden."

"We bleven elkaar tegenkomen en we hadden telkens een leuk gesprek. Maar ik zag hem pas voor ons rijden toen in mei de geruchten kwame dat hij weg wou bij INEOS. Ik had niet durven dromen dat een renner zoals Froome vrij zou komen om te tekenen. Meestal blijven ze bij hun huidige ploeg", besluit de Israëlische zakenman