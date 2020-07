Plan A en plan B op tafel om de Tour te kunnen laten doorgaan, voorbereidingskoers kan als voorbeeld dienen

Het belang van het plaatsvinden van de Tour voor de wielersport is al vaak genoeg onderstreept. Hier en daar beginnen besmettingen weer op te lopen en stijgen dus de twijfels, maar de ASO is goed voorbereid. Het heeft een plan A en een plan B klaar liggen.

Dat is alvast te lezen in L'Équipe. Deze plannen zijn opgesteld door zowel ASO als het gezondheidsministerie in Frankrijk. Plan A is er eentje met minimale regelgeving. Dan gelden ook nog altijd wel de regels van social distancing en handhygiëne, maar bijkomende reglementen zijn schaars.

SWITCHEN

Plan B laat veel minder toe. Er kan ook gerust in de loop van de Tour tussen plan A en plan B geswitcht worden. Plan B zal overigens al getest worden in de Dauphiné. Afwachten dus maar hoe het daar verloopt en op basis daarvan kunnen er dan nog conclusies genomen worden voor de Tour.

Wat mogelijk deel uitmaakt van plan B is een idee dat reeds eerder geopperd werd: weinig of geen fans toelaten op de beklimmingen. "Als het nodig is, kunnen we toegang van fans op klimmen totaal ontzeggen. Daarvoor zal de politie waar nodig bijspringen", waarschuwt Pierre-Yves Thouault van de ASO.