Op stage en ook nadien blijft Jakobsen sleutelen aan een nog betere sprint: "Vorm kan niet helemaal verloren zijn"

Fabio Jakobsen was sterk op dreef met ritzeges in de Ronde van Valencia en Ronde van Algarve, en dan ook nog een overwinning in de GP Jean-Pierre Monseré. Nadien kwam het seizoen stil te liggen. Jakobsen is vastberaden weer met de vorm uit het begin van het jaar aan te knopen.

"Ik ben blij dat ik al een paar koersen gewonnen heb", zegt de Nederlandse kampioen. "Ik ben nog altijd dezelfde kerel als in maart, dus die vorm kan niet helemaal verloren zijn. We zijn vier maanden later, maar ik heb dezelfde doelen voor de uitgestelde koersen."

Jakobsen is met Deceuninck-Quick.Step op hoogtestage, die kan ook goed zijn voor de sprinters. "Soms simuleren we sprints of doen we specifieke sprinttrainingen of spierversterkende oefeningen in de gym. We rijden ook vaak bergop deze weken, met beklimmingen die lastig zijn voor mij, maar in zijn geheel is het goed voor de conditie. Een zomerstage met de volledige ploeg is wellicht iets wat we nooit meer zullen beleven."

Het werk stopt natuurlijk ook niet bij afloop van de hoogtestage. "Ik zal nog meer op mijn sprinttraining focussen wanneer ik weer thuis ben", kondigt Jakobsen aan.