Problemen stapelen zich op voor Ronde van Wallonië: ze moeten nu ook op zoek naar nieuwe startplaats voor tweede etappe

Eerder raakte het nieuws bekend dat Ath, de aankomstplaats van de eerste etappe, werd geschrapt en nu moet de Ronde van Wallonië ook op zoek naar een nieuwe startplaats voor de tweede etappe.

Normaal gezien ging de tweede etappe van de Ronde van Wallonië van start in Tubeke, maar het plaatselijke gemeentecollege heeft er anders over beslist. Ze kunnen het niet meer organiseren door de coronacrisis.

"De coronacrisis laat ons niet meer toe om het te organiseren", klinkt het. "We moeten op onze hoede blijven en we moeten de veiligheid van onze bevolking kunnen garanderen. Daarom werd er beslist om het vertrek in Tubeke te annuleren", staat te lezen bij Het Nieuwsblad.