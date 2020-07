Thomas vraagt zich af of Froome vertrekt voor het geld en kijkt op training vooral naar andere 'vliegende' Ineos-renner

Het vertrek van Froome na dit jaar is bij Ineos nog altijd gespreksonderwerp nummer één. Dat is gebleken uit de nieuwe 'Watts Occuring', de gezamenlijke podcast van Geraint Thomas en Luke Rowe. Wel zien ze een andere renner bij Ineos ook straffe dingen doen.

Rowe wierp op dat het raar zal zijn om volgend jaar tegen Froome te moeten koersen. "Het zal eerder raar zijn voor hem om zich plotseling in een andere omgeving te begeven", denkt Thomas. "Dat gaat nogal een verandering zijn."

Bij Israel Start-Up Nation zal Froome de uitgesproken nummer één zijn en moet hij niet langer strijden voor het kopmanschap. "Is dat waarom hij vertrekt? Ik dacht dat het voor het geld was", laat Thomas zijn gedachten de vrije loop. Al erkent Thomas hierna wel meteen dat Froome sportief veel inspanningen geleverd heeft. "Hij heeft het ongelooflijk goed gedaan om na het ongeval terug in de vorm te geraken die hij nu heeft."

Pavel Sivakov is aan het vliegen

Rowe vroeg zich af of er nu op training man-tegen-mangevechten komen tussen Thomas en Froome, om te bepalen wie het meeste autoriteit heeft. "We zullen zien", leek Thomas zich daar niet meteen aan te verwachten. "Ik denk dat Pavel Sivakov eerder een bedreiging is op dit moment. Hij is goed bezig." Rowe gaat akkoord: "Hij is aan het vliegen."