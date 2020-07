Veldrittopper onder het mes na vervelende blessure in het mountainbiken: "Grootste blessure uit mijn carrière"

Slecht nieuws voor een topper uit het veldrijden bij de vrouwen, want ze liep een zware blessure op bij een mountainbikewedstrijd.

Annemarie Worst kwam lelijk ten val in het Zwitserse Leukerbad tijdens een mountainbikewedstrijd en werd meteen afgevoerd.

Ondertussen ging ze al onder het mes in het Belgische Herentals en kan de revalidatie al gaan begonnen voor de Nederlandse.

Bij de val werden enkele pezen in de buurt van het sleutelbeen afgescheurd. Via de sociale media laat ze weten dat de operatie goed verliep en dat ze terug wakker is.